Het thema van het bidbook van Maastricht is Come Closer, waarmee de gemeente meer intimiteit wil creëren in het "uitbundige Eurovisie Songfestival". "Zonder iets af te doen aan het spektakel, maar door er iets van de Limburgse ziel aan toe te voegen", schrijven ze. Volgens burgemeester Annemarie Penn-te Strake is Maastricht de perfecte locatie voor het Songfestival. "Een internationaal georiënteerde stad, op het kruispunt van Europa. Een stad die alles heeft en toch overzichtelijk is, vol karakter en sfeer."