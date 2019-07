De vijf steden die zijn overgebleven in de strijd om het Eurovisie Songfestival van 2020 te organiseren, leveren woensdag hun bidbooks in bij omroepbestuurder van de NPO Shula Rijxman en melden zich zo officieel aan. Vertegenwoordigers uit Rotterdam, Maastricht, Arnhem, Den Bosch en Utrecht reizen woensdag af naar Hilversum om hun gooi naar de organisatie van het evenement te presenteren.

Arnhem

Het Arnhemse bidbook wordt in Hilversum aangeboden door The Voice Senior-deelnemer Lain Barbier. Hij doet dit zingend, samen met burgemeester Ahmed Marcouch en een groep Songfestivalfans die per bus meereizen.

Als Arnhem de organiserende stad wordt, dan vinden de shows plaats in het GelreDome. Marcouch vindt dat het stadion gemaakt is voor het Eurovisie Songfestival. "Nergens in Nederland kennen wij een locatie van deze omvang die er voor zo veel mensen in slaagt het geluid en de intimiteit van het theater te behouden."

Arnhem presenteert het bidboek in de stof van het pak dat Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival droeg. Als thema hebben ze voor Celebrate Freedom gekozen.

Overhandiging bidbook Arnhem (Foto: NPO)

Den Bosch

Ook vanuit Den Bosch wordt een delegatie per bus naar het Mediapark in Hilversum gestuurd. De ambtenaren moeten het tijdens de presentatie van hun bidbook zonder burgemeester Jack Mikkers stellen, want hij is momenteel op vakantie. De vrouwen die het bidbook overhandigen, zijn gekleed in creaties van ontwerper Addy van den Krommenacker en delen Bossche bollen uit.

Den Bosch heeft een plan geschreven waarin naar voren komt dat het festival plaats moet vinden in de Brabanthallen. De gemeente heeft laten weten 3 miljoen euro te willen steken in de organisatie en verwacht dezelfde bijdrage van de provincie. Als slogan gaat de stad voor de woordgrap 'Douze de groeten uit Brabant'.

Overhandiging bidbook Den Bosch (Foto: NPO)

Rotterdam

Wethouder Said Kasmi levert het Rotterdamse bidbook in namens de gemeente. In de plannen staat dat de gemeente 15 miljoen euro wil steken in de organisatie van het festival. Ook de provincie zou meehelpen met minstens 1 miljoen, maar Den Haag heeft laten weten geen financiële steun te willen bieden.

Ahoy Rotterdam is als locatie aangewezen om het Songfestival te huisvesten. Volkszanger Frank van Etten is de enige artiest die in de Songfestivalperiode geboekt staat in de concertzaal, maar heeft al aangekondigd zijn show graag te verplaatsen om Rotterdam organisator te maken.

De gemeente biedt in samenwerking met Rotterdam Ahoy, Rotterdam Festivals en Rotterdam Partners een bidbook aangeboden onder de naam Rotterdam For Real.

Maastricht

De delegatie uit Maastricht, bestaande uit gouverneur Theo Bovens en burgemeester Annemarie Penn-te Strake, maakt de reis van Limburg naar Hilversum met door ambassadeur André Rieu beschikbaar gestelde bussen.

Het thema van het bidbook van Maastricht is Come Closer waarmee de gemeente meer intimiteit wil creëren in het "uitbundige Eurovisie Songfestival". "Zonder iets af te doen aan het spektakel, maar door er iets van de Limburgse ziel aan toe te voegen", schrijven ze.

Als de Limburgse stad wordt verkozen, vindt het festival plaats in MECC. Directeur Rob van de Wiel liet eerder al aan 1Limburg weten dat Maastricht aan alle eisen voldoet om het Songfestival succesvol te organiseren.

Utrecht

De gemeente Utrecht zegt zich te willen richten op een duurzaam, sociaal en innovatief Songfestival. De directie van de Jaarbeurs en wethouder Klaas Verschuure kozen ervoor om het bidbook te overhandigen aan een fietskoerier die het in Hilversum gaat aanbieden.

Het college van burgemeester en wethouders zegt graag de organisatie van het Songfestival naar Utrecht te halen, maar geen financiële risico's te willen nemen. Dit betekent dat de Jaarbeurs en partners het evenement zelfstandig met eigen geld moeten organiseren.

Gezien de gebouwen van de Jaarbeurs niet hoog genoeg zijn om als locatie te dienen, is het plan om een speciale tent op te zetten op het parkeerterrein. De tent moet tienduizend mensen onderbrengen en de vereiste 18 meter hoog zijn.

Shula Rijxman blij met enthousiasme van steden

Shula Rijxman, die alle bidbooks woensdag in ontvangst nam, vindt het "fantastisch om te zien met welk enthousiasme en aandacht" de vijf steden hebben gewerkt aan hun bidbooks.

"Een enorme klus, die laat zien dat het Eurovisie Songfestival nu al door Nederland wordt omarmd", zegt Rijxman in een reactie. "Dat is fantastisch omdat we hopen dat echt heel Nederland het Eurovisie Songfestival gaat meebeleven. Welke stad het straks ook wordt: ik bedank alle steden voor het werk dat ze hebben verzet en ik verheug me met al die mooie voorstellen die hier liggen nu al op dit prachtige evenement!"

De organisatie hoopt de uiteindelijke gaststad in augustus bekend te kunnen maken.