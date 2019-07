Maastricht heeft Come Closer als thema gekozen om het Eurovisie Songfestival binnen te halen. De stad in Zuid-Limburg is een van de vijf steden die nog in de race zijn om de muziekwedstrijd te organiseren.

Alle steden hebben tot woensdag de tijd om hun bidbooks in te leveren, waarin ze uiteenzetten hoe en waar ze van plan zijn het evenement te organiseren.

Maastricht is met de bekendmaking van het thema de eerste die wat vertelt over de inhoud van dat bidbook. Come Closer staat voor het toevoegen van "wat meer intimiteit aan het grote, uitbundige Eurovisie Songfestival", aldus de gemeente.

"Zonder iets af te doen aan het spektakel, maar door er iets van de Limburgse ziel aan toe te voegen. Het vermogen om te genieten van het goede leven. Het kleine te waarderen, naast het grote. Samen te genieten, nieuwsgierig te zijn naar elkaar, naar wat ons verbindt en hoe ons dat samen sterker maakt."

'Een stad die alles heeft en toch overzichtelijk is'

Volgens burgemeester Annemarie Penn-te Strake is Maastricht de perfecte locatie voor het Songfestival. "Een internationaal georiënteerde stad, op het kruispunt van Europa. Een stad die alles heeft en toch overzichtelijk is, vol karakter en sfeer. De hoofdstad van een regio die je gastvrij omarmt; waar je mag komen zoals je bent. Een plek die voelt als een plein: het hart van Europa. Waar we als Europeanen met zijn allen even dicht bij elkaar kunnen zijn", licht ze toe.

De NPO, NOS en AVROTROS hopen in augustus bekend te maken welke stad het Eurovisie Songfestival zal organiseren. Naast Maastricht zijn Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Arnhem in de race.

Het Songfestival vindt in Nederland plaats dankzij Duncan Laurence, die in Tel Aviv met het nummer Arcade de wedstrijd op zijn naam schreef. Het was voor het eerst in 44 jaar dat Nederland de muziekwedstrijd won.