Amsterdam is niet langer in de running om het Eurovisie Songfestival te organiseren. Na Den Haag en Breda heeft de hoofdstad ook afgezien van de organisatie.

De reden is dat de Ziggo Dome, de beoogde locatie, in de periode rond het Songfestival niet beschikbaar is. "Dit in verband met boekingen en reserveringen die bij nader inzien toch niet kunnen worden omgeboekt", schrijft het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam.

Een andere locatie in Amsterdam was ook geen optie. Zo zijn de RAI en de Johan Cruijff ArenA ook niet beschikbaar en is AFAS Live niet groot genoeg. De gemeente heeft nog gekeken naar een 'mobiele Ziggo Dome', een nieuw concept waarbij het Songfestival wordt ingericht op een festivalterrein met een van de Lowlands-tenten als hoofdpodium.

"Echter, na verdere uitwerking van dit concept blijkt het geheel te complex en met veel onzekerheden om uiteindelijk een volwaardig alternatief te bieden voor de Ziggo Dome", aldus het college van B en W.

Bidbooks mogen tot volgende week worden ingeleverd

Steden hebben tot 10 juli de tijd om hun zogeheten bidbooks in te leveren, waarin ze uiteenzetten hoe en waar ze van plan zijn het evenement te organiseren. De NPO, NOS en AVROTROS streven ernaar in augustus bekend te maken welke stad het Eurovisie Songfestival zal organiseren. Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Maastricht zijn nog in de race.

Het Songfestival vindt plaats in Nederland dankzij Duncan Laurence, die in Tel Aviv met het nummer Arcade de wedstrijd op zijn naam schreef. Het was voor het eerst in 44 jaar dat Nederland de muziekwedstrijd won.