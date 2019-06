Den Haag is officieel niet meer in de running om het Eurovisie Songfestival van 2020 te organiseren. De stad heeft geen geschikte locatie weten te vinden.

Wethouder Richard de Mos schrijft op Twitter dat de stad nu de aanmelding van Rotterdam steunt. "En Den Haag daarvan laten profiteren met volle hotelkamers en leuke side-events."

De NPO laat in een reactie aan NU.nl weten blij te zijn met hoezeer het Songfestival in Nederland leeft. "Een passende locatie is een van de belangrijkste elementen voor het ESF, omdat het een van de grootste TV-shows is ter wereld. De lat ligt dus hoog. We vinden het heel positief dat Den Haag nog steeds bereid is om het Eurovisie Songfestival als belevenis een plek te geven in de stad. Want het Eurovisie Songfestival is een evenement dat plaatsvindt in een stad maar tegelijkertijd met heel Nederland samen willen vieren."

Een organiserende stad moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de stad van de European Broadcasting Union (EBU) in ieder geval plaats kunnen bieden aan tienduizend mensen en moet een stad handig te bereiken zijn vanaf een luchthaven.

De NPO meldt dat Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Maastricht/Limburg, Rotterdam en Utrecht zich hebben aangemeld.

Steden hebben tot 10 juli de tijd om zogeheten bidbooks in te leveren, waarin ze uiteenzetten hoe en waar ze van plan zijn het evenement te organiseren. De NPO, NOS en AVROTROS streven er naar in augustus bekend te maken welke stad het Eurovisie Songfestival zal organiseren.