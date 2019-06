Leeuwarden stelt zich niet langer kandidaat als organisator van het Eurovisie Songfestival, dat volgend jaar plaatsvindt in Nederland.

Het plafond van de beoogde locatie, het WTC Expo, is momenteel te laag om het songfestival onderdak te kunnen bieden. Ook is het volgens de gemeente niet haalbaar om het dak "voor een realistisch budget op korte termijn op de vereiste hoogte te krijgen".

"We wisten al vanaf het begin dat de hoogte van het WTC Expo mogelijk een bottleneck zou zijn", reageert wethouder Sjoerd Feitsma van cultuur in een persbericht. "Maar de kans om een Eurovisie Songfestival naar je stad te halen, laat je niet zomaar aan je voorbijgaan. Daarom hebben we ons vol overtuiging kandidaat gesteld."

Afgelopen weekend bleek dat een eventuele verhoging van het dak niet realistisch is. "Jammer natuurlijk", aldus Feitsma. "Vooral omdat de hoogte van de zaal eigenlijk de enige vereiste is waaraan we niet kunnen voldoen. We hadden er het volste vertrouwen in dat we de organisatie verder aankonden."

Zwolle zag eerder af van mogelijkheid zich kandidaat te stellen

Eerder zag Zwolle al af van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, nadat er al wel een promotiefilmpje was gemaakt. Ook de IJsselhallen voldeden niet aan de eisen.

"Qua omvang, faciliteiten en capaciteit gaat het op dit moment niet lukken", zei directeur Toni Denneboom. "Je kunt bijbouwen, maar ook dat is niet ideaal. Hier het songfestival houden, is alsof je de Champions League-finale in het stadion van PEC Zwolle speelt."

Acht andere steden zijn nog in de race om het evenement te organiseren, dat in Nederland gehouden wordt omdat Duncan Laurence vorige maand in Tel Aviv het songfestival won met het nummer Arcade. Het gaat om Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Maastricht, Rotterdam en Utrecht.