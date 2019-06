De organisatie van het Songfestival, dat in 2020 plaatsvindt in Nederland, streeft ernaar om in augustus bekend te maken waar het festival wordt georganiseerd. De NPO maakt woensdag bekend dat negen steden en regio's zich kandidaat stellen.

Het gaat om Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden/Friesland, Maastricht/Limburg, Rotterdam en Utrecht.

Deze steden en regio's horen woensdag aan welke criteria zij precies moeten voldoen om gaststad te zijn. Op basis hiervan kunnen zij bepalen of zij alsnog interesse hebben om het Eurovisie Songfestival te organiseren.

Als dit het geval is, zullen zij een bidbook opstellen waarin zij hun plannen zetten. Dit moeten zij voor 10 juli indienen. De bidbooks worden vervolgens beoordeeld door de projectorganisatie. Steden of regio's die zich nog niet hebben aangemeld, mogen tot deze datum alsnog een bidbook indienen.

Songfestival was vier keer eerder in Nederland

De organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020 in Nederland is een samenwerking tussen NPO, AVROTROS en NOS, in coproductie met de EBU (European Broadcasting Union).

Nederland organiseerde het Eurovisie Songfestival al vier keer eerder: in 1958 (Hilversum), 1970 (Amsterdam), 1976 (Den Haag) en 1980 (Den Haag).

Bij het organiseren van de zangcompetitie komt veel kijken; huisvesting van de halve finales en de finale, voldoende slaapplekken voor de artiesten, organisatie en journalisten, en natuurlijk beveiliging.

De EBU heeft allerlei regels waar de organiserende stad aan moet voldoen. Zo moet de betreffende locatie genoeg plek hebben en moet het ook goed te bereiken zijn voor de bezoekers.