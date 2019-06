Nederland heeft zich na jaren van mislopen van de Eurovisie Songfestival-finale ontpopt tot een van de best presterende landen. In de afgelopen zeven jaar wist Nederland zes keer de finale te halen. Duncan Laurence zorgde dit jaar voor de vijfde overwinning van Nederland. Maar welk land is eigenlijk het meest succesvol in de 64-jarige geschiedenis van het festival?

Hoewel Nederland met vijf overwinningen tot de landen behoort die het Songfestival het vaakst wonnen, zijn er toch enkele landen die nog vaker als winnaar uit de bus kwamen.

Ierland behaalde zevenmaal de overwinning

Ierland is het land dat het Eurovisie Songfestival het vaakst heeft gewonnen. De Ieren sleepten de overwinning door de jaren heen al zeven keer binnen. In 1970 wonnen ze in Amsterdam voor het eerst met Dana's liedje All Kinds of Everything.

De meest recente Ierse overwinning vond plaats in 1996 toen Eimar Quinn met The Voice de meeste punten binnenhaalde. Bij drie van de zeven eerste plaatsen van Ierland was Johnny Logan betrokken. De zanger won in 1980 met de ballade What's Another Year. In 1987 lukte het hem nogmaals met Hold Me Now. Ook schreef hij het winnende liedje Why Me? van Linda Martin, dat won in 1992. Van 1992 tot 1994 wist Ierland het Songfestival zelfs drie jaar op rij te winnen.

Zweden won zes keer en mist zelden de top tien

De Zweden zijn de laatste jaren flink in opmars. Het Scandinavische land wist in 1974 voor het eerst te winnen met Waterloo van ABBA, het begin van de succesvolle carrière van de wereldberoemde band. In de afgelopen twintig jaar sloten de Zweden het festival driemaal winnend af. In 2012 scoorde Loreen een grote hit met het winnende lied Euphoria. Zanger Mans Zelmerlöw volgde haar voorbeeld in 2015 door de meeste punten te behalen met Heroes.

Het zijn echter niet alleen de overwinningen waar de Zweden indruk mee maken. Sinds 2011 miste het land slechts één keer een plaats bij de beste tien. Ze behaalden zelfs de top vijf bij zeven van de negen meest recente edities. Dit is bij Ierland zeker niet het geval. Sinds 1997 werd de top vijf niet meer gehaald. In de afgelopen zes jaar wisten de Ieren slechts eenmaal de finale te halen.

Ook vijf overwinningen voor Frankrijk en VK

Nederland volgt samen met Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk met vijf overwinningen. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat deze landen allemaal al sinds de jaren vijftig meedoen, toen het festival voor het eerst werd georganiseerd met aanzienlijk minder deelnemers. Nederland is het enige land dat ook recentelijk nog won.

Frankrijk won voor het laatst in 1977, maar wist in de laatste twintig jaar nog maar vier keer de top tien te halen. Luxemburg won voor het laatst in 1983 en stopte de deelname tien jaar later. Het Verenigd Koninkrijk, dat in 2019 als laatste eindigde, haalde in 1997 voor de vijfde keer de eerste plaats met Love Shine A Light van Katrina & the Waves, maar heeft sindsdien nog maar twee keer een plek bij de beste tien binnengesleept.

Landen die recent succesvol waren

Griekenland maakte in het begin van deze eeuw een opmars bij het Songfestival. Het land haalde van 2004 tot en met 2011 steevast een plek bij de beste tien en ging er in 2005 zelfs met de overwinning vandoor. Na 2011 wisten ze echter nog maar één keer een plek in de top tien te bemachtigen.

Azerbeidzjan, dat in 2008 debuteerde, kende een succesvolle eerste reeks. Tot en met 2013 liepen ze de top tien nooit mis en behaalden ze vijf jaar op rij de top vijf. Na 2013 ging het ze echter minder voor de wind en keerden ze in 2019 met Truth van Chingiz voor het eerst weer terug bij de beste tien.

Ook Rusland en Oekraïne hebben sinds de eeuwwisseling indruk gemaakt op het Songfestival. Oekraïne won sinds hun debuut in 2003 tweemaal en haalde negen keer de top tien. Rusland scoorde sinds 2000 maar liefst negen keer een plaats bij de beste drie, waarvan éénmaal winst in 2008.

Italië maakte in 2011 na meer dan tien jaar afwezigheid een succesvolle comeback op het Songfestival-podium met een tweede plaats. Sindsdien liepen ze slechts tweemaal een plaats bij de beste tien mis en in 2019 eindigden ze wederom op een tweede plek met Mahmoods Soldi.