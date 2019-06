Sinds vorige week kunnen Nederlandse steden en regio's zich aanmelden voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival. NU.nl zet de steden op een rij die al hebben laten weten serieuze interesse te hebben om als gaststad te fungeren bij de komende editie, die na de winst van Duncan Laurence in Nederland zal worden georganiseerd.

Amsterdam

De hoofdstad lijkt de meest logische keuze om het festival te organiseren, hoewel er veel 'concurrentie' is. Burgemeester Femke Halsema waakt echter voor een prestigestrijd met andere steden. "We zouden zeer enthousiast zijn, maar gaan andere steden niet in de weg staan", zegt Halsema in antwoord op vragen van D66, die Amsterdam als beste mogelijkheid ziet. "We kunnen wel wat hebben, maar we zijn een verantwoordelijke hoofdstad."

Arnhem

De hoofdstad van Gelderland hoopt het festival te mogen organiseren. De GelreDome is volgens de gemeente een mooie locatie. "We vieren dit jaar 75 jaar na de Slag om Arnhem. Dat ging om de bevrijding van Europa. Wat is er nou mooier dan de vrijheid te vieren door het Songfestival in de regio Arnhem-Nijmegen te organiseren", zegt burgemeester Ahmed Marcouch.

Breda

De Brabantse stad liet dinsdag weten zich te hebben aangemeld, met evenementenhal Breepark als locatie. "Breepark heeft bij ons te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in het Songfestival", zegt Daan Quaars, werkzaam als wethouder Evenementen.

Den Bosch

Ook Den Bosch heeft interesse getoond. "We hebben in een officiële brief gevraagd welke eisen de NPO, AVROTROS en de European Broadcasting Union stellen", zegt een woordvoerder. "Die eisen vertalen we dan in een inspirerend bidbook." Het evenement zou plaats moeten vinden in de Brabanthallen.

Den Haag

Het was lang onzeker of de hofstad zich wilde aanmelden, maar woensdag werd duidelijk dat dit wel het geval is. "De organisatie heeft een heel boek aan eisen en in de komende weken gaan we onderzoeken of het haalbaar is om het Songfestival naar Den Haag te halen", vertelt een woordvoerder van de gemeente. Den Haag organiseerde het festival tweemaal eerder: in 1976 en 1980.

Maastricht

De hoofdstad van Limburg laat al langer weten gaststad van het komende Songfestival te willen zijn. Congrescentrum MECC zou volgens gouverneur Theo Bovens en burgemeester Annemarie Penn-te Strake een goede locatie zijn voor het evenement. "We hebben goede ervaringen met Maastricht. Ik heb Domino Day daar geproduceerd en dat was een geweldige ervaring. We weten wat daar wel en niet kan. En Maastricht is een prachtige stad, een prachtig plaatje en een prachtig affiche voor Nederland", zegt AVROTROS-baas Eric van Stade.

Rotterdam

De stad liet na de winst van Duncan Laurence (die oorspronkelijk uit de regio komt) al snel blijken graag de komende editie van het festival te willen organiseren. Het merendeel van Het Genootschap voor Eventmanagers koos bovendien voor Ahoy als beste locatie.

Tilburg

De stad zelf ziet geen geschikte locatie voor het Songfestival, maar zou het wel graag willen organiseren met andere steden in Noord-Brabant, bijvoorbeeld met Breda en Den Bosch in de Brabanthallen.

Utrecht

De Jaarbeurs zou volgens de gemeente Utrecht de perfecte locatie zijn om het Songfestival te organiseren. Burgemeester Jan van Zanen sprak zich enthousiast uit over de Domstad als locatie: "De stad ligt in het centrum van het land, we houden van muziek en cultuur, en hebben de spullen in huis."

Leeuwarden

Burgemeester Fred Crone van Leeuwarden en de Commesaris van de Koning Arno Brok lieten in een brief aan NPO-voorzitter Shula Rijxman weten dat het WTC EXPO een ideale plek is voor de productie van het evenement.

Hoe nu verder?

In de eerste helft van juni krijgen de geïnteresseerde steden en regio's een lijst met criteria waaraan de stad en de venue moeten voldoen.

Een maand later, in de eerste helft van juli, kunnen steden en regio's die nog steeds interesse tonen, een zogenoemd bidbook indienen bij de organisatie van het Songfestival. In dit bidbook moeten de steden uiteenzetten waarom zij geschikt zijn als gaststad.

Ze hebben dus vier weken de tijd om dit plan te schrijven. Hierna zal "zo spoedig mogelijk" een gaststad worden geselecteerd.