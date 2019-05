Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, wil geen harde strijd voeren om het Eurovisie Songfestival in 2020 in de hoofdstad te laten plaatsvinden. Nederland organiseert na de winst van Duncan Laurence het festival en verschillende steden hebben inmiddels interesse getoond om gaststad te zijn.

Halsema zegt woensdag in een gemeenteraadsvergadering dat het "niet onlogisch is dat het Songfestival in Amsterdam plaatsvindt", omdat het in andere landen in veel gevallen ook in de hoofdstad wordt gehouden. Toch wil ze er "geen harde strijd" van maken, omdat in 2020 ook het evenement Sail en EK-wedstrijden in Amsterdam plaatsvinden.

"We zouden zeer enthousiast zijn maar gaan andere steden niet in de weg staan", zegt Halsema in antwoord op vragen van D66, die Amsterdam als beste mogelijkheid ziet. "We kunnen wel wat hebben, maar we zijn een verantwoordelijke hoofdstad."

De burgemeester wil "waken voor een prestigestrijd met andere steden". "Daar zullen we sjiek mee omgaan."

Nederland organiseerde Songfestival al vier keer

Nederland organiseerde het Eurovisie Songfestival al vier keer eerder: in 1958 (Hilversum), 1970 (Amsterdam), 1976 (Den Haag) en 1980 (Den Haag). Den Haag heeft zich aangeboden als gaststeden voor de organisatie in 2020, maar ook onder meer Rotterdam, Arnhem en Maastricht hebben gezegd dit wel te willen.

Vanaf woensdag mogen steden zich officieel aanmelden voor de organisatie van het festival. Zij zullen dan in de eerste helft van juni een document ontvangen met daarin de criteria waaraan zij moeten voldoen.