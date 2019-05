De live-uitzendingen van het Eurovisie Songfestival 2019 hebben in totaal 182 miljoen kijkers op televisie getrokken. Via YouTube keken 40 miljoen unieke gebruikers naar filmpjes van het festival, maakt de European Broadcasting Union dinsdag bekend via Twitter.

De EBU laat weten dat 182 miljoen mensen minstens een minuut van de halve finales of finale hebben gekeken. Dit waren vier miljoen minder kijkers dan in 2018, toen de shows 186 miljoen kijkers trokken.

Vanuit 225 verschillende landen en gebieden werd naar het YouTube-kanaal van het Eurovisie Songfestival gekeken. Bijna drie kwart van deze gebruikers is jonger dan 25 jaar. Op televisie bestond het publiek van de finale voor 45 procent uit de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar oud.

De EBU weet te melden dat 73 procent van televisiekijkend Nederland de overwinning van Duncan Laurence heeft gezien. In IJsland lag het percentage televisiekijkers dat op het Songfestival afstemde zelfs op 98 procent.

Duncan Laurence wist op 18 mei het Eurovisie Songfestival te winnen met zijn lied Arcade. Het was de eerste overwinning van Nederland in 44 jaar. Het festival vindt volgend jaar in Nederland plaats. De AVROTROS maakt op een later tijdstip bekend in welke stad dit gebeurt.