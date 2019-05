Duncan Laurence hoopt dat Davina Michelle of Naaz hem gaat opvolgen als Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. Dit zei de zanger in een interview met Radio 10.

"Ik vind persoonlijk dat we iemand als Davina Michelle of Naaz moeten sturen", zegt de Songfestival-winnaar als hem wordt gevraagd wie Nederland volgend jaar moet vertegenwoordigen. "Het zou echt te gek zijn als er weer jong talent gestuurd wordt, met het juiste liedje uiteraard, want daar draait het uiteindelijk ook om", aldus de zanger.

Ook wordt Laurence gevraagd naar zijn voorkeur voor de organiserende stad volgend jaar. "Ik twijfel tussen Amsterdam en Rotterdam. Ik denk dat die twee steden de grootste zalen hebben en daarmee dus de meeste kans maken. Als je eerlijk kijkt, kent iedereen Amsterdam dus dat zou het meest logisch zijn, maar we moeten vooral kijken naar hoe het festival het meest optimaal gevierd kan worden."

Laurence, die het Songfestival won met zijn lied Arcade, maakte maandagochtend bekend dat hij dit jaar op Pinkpop optreedt. Vorige week kondigde hij een concert in de Ziggo Dome aan. Zijn Nederlandse clubtour is volledig uitverkocht en zijn Europese concerten worden verplaatst naar grotere zalen.

Eerste eigen single Davina Michelle behaalde gouden plaat

Naast Laurence hopen ook dj Barry Paf en televisiemaker Maurice Wijnen dat Davina Michelle Nederland gaat vertegenwoordigen. Zij beleefde haar doorbraak online met een cover van de Amerikaanse zangeres Pink. Ze scoorde vervolgens een grote hit met het lied Duurt Te Lang, geschreven door Glen Faria. Ook haar eerste eigen single Skyward behaalde een gouden plaat.

Naaz Mohammad bracht in 2018 haar debuut-EP Bits of Naaz uit. Ze wist vooral online hits te scoren met liedjes als Up To Something, Loving Love en Words.