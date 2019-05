Duncan Laurence heeft na het winnen van het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Arcade noteringen in verschillende Europese hitlijsten behaald. De zanger komt in België binnen op de tweede plaats.

Laurence behaalde in de Nederlandse Top 40 in de week van het Songfestival al de eerste plaats. Ook deze week staat hij op nummer een. In de Single Top 100 staat hij eveneens bovenaan.

Op de dag na zijn overwinning brak de zanger een record. Zijn Arcade was in Nederland het meest beluisterde lied op Spotify van die dag. Hij behaalde 1,2 miljoen streams.

Ook internationaal scoorde hij op Spotify. Daags na de overwinning stond de zanger in de top twintig van de Global Top 50 van de streamingdienst.

Nu blijkt dus dat Laurence ook succes heeft in de officiële hitlijsten van verschillende Europese landen.

Succes in België en Scandinavië

In de Vlaamse hitlijst komt de singer-songwriter op twee binnen. In de variant in Wallonië, het Franstalige deel van België, komt hij op de eerste plaats binnen in de tiplijst. Volgende week kan Laurence doorstromen naar de officiële hitlijst.

Ook in Scandinavië is Arcade een succes. In Zweden kwam het lied binnen op de zesde plaats en ook in Noorwegen bereikte het nummer de top tien.

In de officiële hitparade van Duitsland is de 26e plek voor Arcade weggelegd en in Ierland komt het lied op de 37e plaats binnen.

Concerten uitverkocht, nieuwe show in Ziggo Dome

Er is vrijdag nog meer goed nieuws rondom Duncan Laurence. De zanger schoof in de ochtend aan bij BBC Breakfast om te praten over zijn overwinning. Vrijdagavond treedt hij op bij The Voice in België.

De zanger verkocht eerder deze week zijn Nederlandse tournee uit. En de concerten van zijn Europese tour worden verplaatst naar grotere zalen, omdat er veel belangstelling voor de optredens is.

De zanger kondigde vrijdag ook aan dat hij op 26 maart een concert geeft in de Amsterdamse Ziggo Dome. De kaartverkoop voor deze show begint zaterdagochtend.