Volgens Nance Coolen is Eva Jinek een goede keuze voor de presentatie van het Eurovisie Songfestival van volgend jaar in Nederland: "Ik denk dat ze ons nog zal verrassen, als ze daar in een jurk staat", zegt ze in de interviewrubriek In de auto met van NU.nl.

"Ze spreekt bovendien fantastisch Engels en ze heeft de ballen om het te doen", aldus Coolen, die voor Nederland de punten uitdeelde tijdens het Eurovisie Songfestival in 2005 en een jaar eerder samen met Humberto Tan het Nationaal Songfestival presenteerde.

Wie het ook zal worden, Coolen hoopt in ieder geval dat het iemand is van de publieke omroep: "Er zijn een aantal mensen die een hele bewuste keuze heeft gemaakt om bij de commerciële omroepen te gaan werken. Het Songfestival is van de publieke omroep, dus ik vind dat je de presentatoren bij de publieke omroep moet gaan zoeken."

'Onderschat niet dat je urenlang live presenteert'

Daarnaast moeten de personen in kwestie volgens Coolen voldoende ervaring hebben met het presenteren van een soortgelijk programma.

"Doutzen Kroes zou ook een fantastische keuze zijn, dat is een prachtige vrouw. Maar onderschat niet dat je vier of vijf uur live moet presenteren, daar kun je niet zomaar iedereen neerzetten. Weet je wat er gebeurt als je het iemand laat doen die niet genoeg ervaring heeft? We vallen er achteraf met zijn allen overheen. Daar moet gewoon goed naar gekeken worden. Je kan maar een keer je visitekaartje afgeven."

"Wij zijn een medialand, we vinden televisie belangrijk. Wij hebben mensen die echt ervaring hebben met grote liveshows. Waarom zouden wij - behalve een fantastische zanger, die het ook nog eens voor ons gewonnen heeft - niet laten zien dat we ook echt presentatietalenten in ons land hebben en die daar neerzetten?"