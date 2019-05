Nu Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival naar Nederland heeft gehaald, bieden verschillende Nederlandse steden zich aan om het festijn te organiseren. De European Broadcasting Union (EBU) stelt strenge eisen aan een organiserende stad.

Nederland organiseerde het Eurovisie Songfestival al vier keer eerder: in 1958 (Hilversum), 1970 (Amsterdam), 1976 (Den Haag) en 1980 (Den Haag). Amsterdam en Den Haag hebben zich al aangeboden als gaststeden voor de organisatie in 2020, maar ook onder meer Rotterdam, Arnhem en Maastricht hebben gezegd dit wel te willen.

Bij het organiseren van de zangcompetitie komt veel kijken: huisvesting van de halve finales en de finale, voldoende slaapplekken voor de artiesten, organisatie en journalisten en natuurlijk beveiliging. De EBU heeft allerlei regels waar de organiserende stad aan moet voldoen.

Netta, de Israëlische winnaar van 2018, schreeuwde na de winst van Laurence direct dat het Songfestival in Amsterdam zou gaan plaatsvinden. Dat is een logische aanname: niet alleen kunnen veel mensen van buiten Nederland geen andere stad opnoemen dan onze hoofdstad, ook is het festival de laatste jaren vrijwel altijd georganiseerd in de hoofdstad van het winnende land. Israël koos dit jaar echter voor Tel Aviv, Zweden koos in 2013 voor Malmö in plaats van Stockholm en in 2011 verkoos Duitsland Düsseldorf boven Berlijn.

Stad moet locatie met genoeg plek hebben

De EBU wil dat de zaal waarin het Songfestival plaatsvindt minstens tienduizend plekken biedt. Rotterdam Ahoy (ruim 16.000 plekken), Ziggo Dome (17.000 plekken) en GelreDome (34.000 plekken) hebben als 'traditionele' podia voldoende plekken, maar ook congrescentra als de RAI in Amsterdam, de Jaarbeurs in Utrecht en MECC in Maastricht zouden aan die eis kunnen voldoen.

In het verleden is het voorgekomen dat geen van de steden een juiste locatie beschikbaar had. In 2017 ging de EBU in gesprek met de organisatoren in Oekraïne, omdat er geen geschikt podium te vinden was. Uiteindelijk werd gekozen voor het International Exhibition Center, waar nog wel wat aanpassingen gedaan moesten worden om de bereikbaarheid van de locatie te optimaliseren.

Handig te bereiken via een luchthaven

De organiserende stad moet van de EBU op een "handige locatie" liggen en goed te bereiken zijn vanaf een vliegveld. In Nederland kun je met de trein of de auto in veel gevallen in minder dan drie uur van de ene naar de andere plek reizen, maar het is onduidelijk welke eisen de EBU daar precies aan stelt.

Het aantal hotels is een belangrijke factor; niet alleen tweeduizend leden van verschillende delegaties, maar ook zo'n vijftienhonderd journalisten en ruim tienduizend bezoekers moeten in de organiserende stad een slaapplek kunnen vinden. Ook belangrijk: de prijzen van die hotels moeten binnen de Europese normen liggen.

Het kan nog best even duren voor we het verlossende antwoord hebben: de EBU maakte in september 2018 pas bekend dat Tel Aviv de gaststad zou worden van het Songfestival van 2019. Naar verwachting zullen in juni de eerste plannen bekendgemaakt worden.