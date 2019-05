Na zijn overwinning bij het Eurovisie Songfestival heeft Duncan Laurence zijn clubtour in Nederland volledig uitverkocht. De zanger verplaatste zijn concert in TivoliVredenburg in Utrecht eerder nog naar de grote zaal, maar ook daar zijn nu geen tickets meer voor verkrijgbaar.

Laurence kondigde nog voor de finale van het Songfestival aan dat hij in het najaar op tour gaat. Naast een eerder aangekondigd concert in Paradiso in Amsterdam op 5 juli, speelt hij in oktober en november in Groningen, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Haarlem en Hengelo. Voor deze concerten zijn geen kaarten meer beschikbaar.

De Songfestival-winnaar kondigde tevens een Europese tour aan. In december treedt hij op in Londen, Wenen, Kopenhagen, Stockholm en een aantal Duitse steden.

Het is niet het enige goede nieuws dat de zanger te horen heeft gekregen sinds zijn overwinning bij het Eurovisie Songfestival op zaterdagavond. Zijn lied Arcade is inmiddels dubbel platina en is het meest op één dag op Spotify beluisterde lied in Nederland.