Duncan Laurences Songfestival-nummer Arcade is het meest op één dag in Nederland gestreamde nummer ooit op Spotify. Dat maakt de streamingdienst maandag bekend aan NU.nl.

Arcade is op één dag, zondag, 1,24 miljoen keer gestreamd. Eerder was dat record in handen van Frenna en Lil' Kleine. Hun liedje Verleden Tijd werd binnen 24 uur 930.000 keer gestreamd.

Een dag na de Songfestival-winst in Tel Aviv is het nummer wereldwijd 2,8 miljoen keer gestreamd, vertelt woordvoerder Wilbert Mutsaers. "Dat is de winnares van vorig jaar, Netta met het nummer TOY, niet gelukt. Haar liedje werd vorig jaar een dag na de winst 1,1 miljoen keer beluisterd via Spotify."

"Al voor de finale was Arcade het meest gewaardeerde nummer in de afspeellijst van Eurovision, want Duncans nummer is het minst vaak geskipt", gaat Mutsaers verder. "Ook staat hij nu veertiende in de Global Music-playlist en is hij de hoogste nieuwe binnenkomer. Dat is echt een grote, internationale playlist. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt."

"Netta is dit vorig jaar niet gelukt, en ook de andere Songfestival-deelnemers van dit jaar staan niet in de lijst. Dit laat zien dat de verschillen qua streams gigantisch groot zijn." Hoe groot die verschillen precies zijn, kan Mutsaers niet zeggen.

Arcade ook beluisterd in Japan en Amerika

In Nederland was 'Duncan Laurence - Arcade' zondag de meest gezochte zoekopdracht. "Dat Arcade wordt opgepakt door ons land en door bijvoorbeeld Zweden en Duitsland, was te verwachten. Maar ook in Japan en Amerika wordt ernaar geluisterd", vertelt Mutsaers.

"Zo is Arcade toegevoegd aan een aantal grote internationale playlists, waaronder Pop Rising. Dat betekent dat er veel vertrouwen is in het nummer en het wordt gezien als een potentiële pophit en geen gimmick. Hoe het nummer het de komende weken op Spotify gaat doen, kan ik niet zeggen, maar de indicaties zijn supergoed."