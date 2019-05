Bijna 2,28 miljoen mensen hebben zondag gekeken naar de speciaal ingelaste uitzending van Pauw rondom het Eurovisie Songfestival. Duncan Laurence, de eerste Nederlandse winnaar in 44 jaar, was de hoofdgast.

Ook Ilse DeLange, Cornald Maas en Jan Smit zaten bij Jeroen Pauw aan tafel om te praten over het Nederlandse succes in de Israëlische stad Tel Aviv. Laurence ontving daarnaast een dubbel platina plaat voor zijn nummer Arcade, waarmee hij de wedstrijd won.

In de uitzending vertelde de 25-jarige zanger dat het telefoontje van premier Mark Rutte, die hem belde na zijn overwinning, niet helemaal verliep zoals gepland. "Ik had geen bereik, dus ik neem die telefoon op en het werkte allemaal niet. Ik zei: 'Mark, ik denk dat je hele leuke dingen zegt, maar ik hoor je niet. Kun je later terugbellen?' Ik hoorde hem me nog net feliciteren."

De uitzending van Pauw staat op de eerste plek in de lijst van best bekeken programma's van Stichting KijkOnderzoek. Het NOS Journaal van 20.00 uur is echter net zo goed bekeken.

Van Nieuwkerk in eerste College Tour

Matthijs van Nieuwkerk mocht zondagavond voor het eerst plaatsnemen als presentator van College Tour. De vervanger van Twan Huys heette strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq welkom als eerste gast.

Het programma, dat zondagavond om iets voor 20.30 uur op NPO1 van start ging, trok volgens Stichting KijkcijferOnderzoek 1,18 miljoen kijkers. Alleen de uitzending met Willem Holleeder in 2012 kon hogere kijkcijfers optekenen: 1,3 miljoen.