Getty Kaspers was 44 jaar lang de laatste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival. Dat ze deze titel - die ze met Teach-In verkreeg - nu aan Duncan Laurence heeft afgestaan, voelt voor haar "heel apart".

"Er is in april een biografie van mij verschenen, geschreven door Dave Boomkens. (...) Nu is er een biografie én word ik afgelost als laatste Nederlandse winnaar van het Songfestival, met Teach-In natuurlijk. Met dat boek erbij voelt het als een afsluiting", aldus Kaspers in gesprek met het AD.

Laurence won zaterdagavond met zijn nummer Arcade de finale van het Eurovisie Songfestival in de Israëlische stad Tel Aviv. De zanger is daarmee de eerste Nederlandse winnaar sinds Teach-In, de band die in 1975 won met Ding-A-Dong.

"Zo jong en zo mooi zingen. Het is echt superknap wat hij heeft gedaan. En vergeet ook niet de rol van Ilse DeLange. Zij is geen makkelijke hoor. Ze zorgt ervoor dat het precies zo gaat zoals zij het wil. AVROTROS mag op de knieën voor haar!", aldus Kaspers.

De voormalig Songfestival-winnares keek zaterdagavond uiteraard ook. "We waren precies op tijd voor Duncan. En wat was hij goed! Alleen die puntentelling vond ik zo raar. Ik snapte er niets meer van. Ik was helemaal het overzicht kwijt."