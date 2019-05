Songfestival-winnaar Duncan Laurence heeft zondag live in de uitzending van de talkshow Pauw een dubbel platina plaat gekregen voor zijn winnende nummer Arcade.

De zanger was er te gast om te praten over zijn ervaringen bij het Eurovisie Songfestival, dat hij zaterdagavond namens Nederland won. Aan het einde van de uitzending ontving Laurence uit handen van presentator Jeroen Pauw een dubbel platina plaat voor 80.000 verkochte exemplaren van Arcade.

De zanger vertelde in de talkshow verder over de hectische uren na het winnen van het Eurovisie Songfestival. Laurence trad vannacht nog op voor Songfestival-fans in de Euroclub in de Israëlische stad Tel Aviv en had naar eigen zeggen maar twee uur geslapen. "Ik ben om 6.00 uur even twee uurtjes gaan liggen en moest om 8.00 uur alweer op om mijn koffer in te pakken." De warme ontvangst op Schiphol noemde hij "niet normaal".

Na de winst werd hij direct gebeld door premier Mark Rutte, maar dat telefoongesprek verliep niet helemaal zoals gehoopt. "Ik had geen bereik, dus ik neem die telefoon op en het werkte allemaal niet. Ik zei: 'Mark, ik denk dat je hele leuke dingen zegt, maar ik hoor je niet. Kun je later terug bellen?' Ik hoorde hem me nog net feliciteren", aldus de vijfde Nederlandse winnaar van het Songfestival.

Zanger heeft geen haast met uitbrengen nieuwe muziek

Laurence liet verder blijken nog geen haast te hebben met het uitbrengen van nieuwe muziek. Hij wil eerst afwachten wat Arcade verder nog teweeg kan brengen, maar is wel continu bezig met het schrijven van nieuwe muziek. De zanger zegt nog niet zeker te weten of hij eerst een EP of een album wil uitbrengen. "Ik maak me totaal geen zorgen over nieuwe muziek. Er komt genoeg moois aan", besluit hij.

Verder waren onder anderen Songfestival-commentatoren Jan Smit en Cornald Maas te gast. Net als zangeres Ilse DeLange, die Laurence coacht. Smit beantwoordde bevestigend op de vraag of hij volgend jaar het Songfestival, dat door de winst van Laurence in Nederland zal plaatsvinden, zou willen presenteren. DeLange moest daar nog over nadenken. "Ik heb geen idee, daar ben ik nog niet mee bezig geweest", aldus de zangeres.

Verschillende Nederlandse steden die het festival willen organiseren hebben zich al aangemeld. Volgens Maas moeten deze steden nu eerst met een plan komen, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden