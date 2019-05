Songfestival-winnaar Duncan Laurence is zondagmiddag rond 16.45 uur geland op Schiphol. Een paar uur eerder was hij vertrokken uit Tel Aviv, de stad waar het festival dit jaar plaatsvond.

De 25-jarige singer-songwriter uit Hellevoetsluis sleepte namens Nederland voor het eerst in 44 jaar de felbegeerde titel binnen met het nummer Arcade.

Bij de schuifdeuren hangen rood-wit-blauwe ballonnen en er staat een bord met de aankondiging dat de zanger naar buiten komt.

Mensen hebben Nederlandse vlaggen bij zich met daarop onder meer de hashtag #teamduncan. Ook dragen sommigen oranje shirts, rood-wit-blauwe bloemenkransen en hoedjes

In Nederland is er volop aandacht voor de prestatie van Duncan Laurence. Zo staat het tv-programma Pauw zondagavond in het teken van het Songfestival.

De gemeente Hellevoetsluis gaat Laurence huldigen, al is nog niet bekend wanneer en hoe dat zal gebeuren.

Van alle kanten felicitaties voor Laurence

De 25-jarige zanger werd na afloop van alle kanten overladen met felicitaties. Ook het Koninklijk Huis feliciteerde Laurence met zijn overwinning.

Het koninklijk paar deelde de felicitaties via Twitter. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeggen trots te zijn op de zanger.

Laurence eerste Nederlandse winnaar in 44 jaar

Laurence is de eerste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival in 44 jaar. De vorige Nederlandse Songfestival-winnaar was Teach-In, de popgroep die in 1975 met Ding-a-dong won in Stockholm. Door de winst van Laurence zal Nederland volgend jaar het Eurovisie Songfestival organiseren.

De 25-jarige zanger behaalde in totaal 492 punten en verwees daarmee Italië (465 punten) en Rusland (369) naar respectievelijk de tweede en derde plaats. Aan de finale deden in totaal 26 landen mee.

Laurence schreef het nummer Arcade samen met Wouter Hardy en Joel Sjöö. De zanger werkte onlangs in Stockholm aan meer nieuwe muziek, waarmee hij door Nederland en Europa zal gaan toeren.

Nederland won ook tweede halve finale

Na de finale maakte de European Broadcasting Union (EBU) ook de resultaten van de halve finales bekend. Daaruit bleek dat Duncan Laurence de tweede halve finale gewonnen had.

De Nederlander kreeg 280 punten voor zijn vertolking van Arcade in de halve eindstrijd. Daarmee troefde hij Noord-Macedonië (tweede met 239 punten) en Zweden (derde met 238) af.

De eerste halve finale werd gewonnen door Australië. Kate Miller-Heidke kreeg voor Zero Gravity 261 punten en liet daarmee Tsjechië (242) en IJsland (221) achter zich.

Polen en Litouwen bleken de finale nipt gemist te hebben. Polen kwam twee punten tekort op Wit-Rusland, terwijl Litouwen op één punt strandde ten opzichte van Denemarken.