Duncan Laurence won het Eurovisie Songfestival zaterdagavond na een bloedstollende puntentelling. De eerste Nederlandse overwinning in 44 jaar is ook in de buitenlandse pers niet onopgemerkt gebleven. Zijn lied Arcade en zijn sobere presentatie worden geprezen.

Het Duitse blad Der Spiegel kopt: "De pianoman verslaat de windmachine", doelend op de overwinning van Nederland met een relatief eenvoudig optreden. "Duncan Laurence wist met zijn popballade Arcade de juiste toon te raken te midden van het Eurovisie-circus", schrijft het blad.

De Franse krant Le Monde sluit zich hierbij aan. "Hij begeleidde zichzelf op de piano met een ingetogen optreden, een contrast met de dansbare popliedjes die doorgaans het Songfestival domineren."

De Britse krant The Guardian schrijft dat de "beklijvende ballade Arcade al een grote hit is op streamingdiensten in heel Europa". Volgens The Independent leverde Nederland precies wat er verwacht werd: "Een vakkundige, ernstige ballade."

Ook in België is het optreden van Duncan Laurence niet onopgemerkt gebleven. "Zijn uitvoering van Arcade in de finale moet hij onder zware druk hebben gezongen. Toch was daarvan live amper iets merkbaar", schrijft Het Laatste Nieuws. "Hij zong meeslepend en aarzelde niet bij het bereiken van moeilijke noten."

Zweedse en Italiaanse kranten reageren op uitslag

Ook in Zweden, waar het festival enorm populair is, wordt er veel aandacht besteed aan de uitslag. Tot op het laatste moment ging de strijd tussen Duncan Laurence en de Zweed John Lundvik. Maar Zweden eindigde na de bekendmaking van de stemmen van het publiek op een zesde plaats.

De Zweedse krant Aftonbladet schrijft vooral over de persconferentie na de finale waarin de Nederlandse winnaar liet weten telefoonnummers te hebben uitgewisseld met Lundvik om binnenkort samen te schrijven. Dat Laurence graag eens wil samenwerken met Mans Zelmerlöw, de Zweedse winnaar van 2015, wordt ook door de krant benadrukt.

In Italiaanse kranten wordt stilgestaan bij Laurences nipte overwinning op hun eigen kandidaat Mahmood. Arcade kreeg slechts 27 punten meer dan het Italiaanse Soldi. De Italiaanse krant La Stampa schrijft dat de Nederlandse overwinning werd beklonken door "het refrein van Arcade dat in het hoofd blijft zitten". Ook weet de krant te melden dat Arcade in Noord-Europa al een radiohit is.