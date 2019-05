Nu Nederland na de winst van Duncan Laurence volgend jaar het Eurovisie Songfestival mag organiseren, hengelen diverse steden naar de organisatie van het muziekevenement.

Zo zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema eerder al dat het liedjesfestijn welkom is in de hoofdstad. Maar ook onder meer Maastricht, Den Haag en Rotterdam zijn geïnteresseerd.

"Het spreekt voor zich dat Maastricht als meest Europese stad van Nederland zich kandidaat stelt voor dit festival", reageerde de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake. "Het MECC heeft in het verleden bewezen een uitstekende organisator te zijn van grote internationale evenementen."

Daarnaast is Maastricht met België en Duitsland om de hoek volgens haar "dé stad om namens Nederland in 2020 artiesten en fans van over heel de wereld met trots te ontvangen".

Ook Rotterdam ziet de organisatie van het evenement wel zitten. Volgens een woordvoerder van wethouder Said Kasmi (Cultuur) is de Maasstad een "goede kandidaat om een groot internationaal evenement te organiseren". Rotterdam Ahoy heeft zich al opgeworpen als mogelijke locatie, zei de directeur van de evenementenhal eerder tegen RTV Rijnmond.

Omroep AVROTROS aan zet

In Den Haag opperde Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de hofstad, afgelopen week al dat Den Haag zich moet aanmelden voor het festival. Ook lieten de IJsselhallen in Zwolle en GelreDome in Arnhem aan diverse media weten er oren naar te hebben om het Songfestival onderdak te bieden.

Overigens is de AVROTROS nu eerst aan zet als verantwoordelijke omroep. Het Songfestival zal samen met de NPO en de NOS georganiseerd worden.

Steden moeten zich officieel kandidaat stellen en onder meer een bidboek indienen. Daarna bepalen de European Broadcasting Union (EBU) en AVROTROS wat de beste optie is.

'Enorm effect op imago'

Volgens Jos Vranken, algemeen directeur van NBTC Holland Marketing, trekt het liedjesfestijn komend jaar tienduizenden bezoekers.

"In gastlanden die ons voor waren, is gebleken dat het Songfestival een enorm effect heeft op het bezoek en imago van een land", zo zegt hij. "Op die manier laat Nederland wereldwijd zien dat we meer te bieden hebben dan de traditionele iconen en plekken", zegt hij.