Duncan Laurence kon tijdens het zingen van zijn winnende lied Arcade in de finale van het Eurovisie Songfestival in de Israëlische stad Tel Aviv maar aan één ding denken: de muziek.

"Muziek is voor mij het allerbelangrijkste. Daar ging ik vanavond naar terug: terug naar waarom ik dit nummer in eerste instantie geschreven had. En dat hielp me om het nummer op m'n best te zingen", zei de 25-jarige Laurence na zijn overwinning op de persconferentie tegen NU.nl.

Laurence zong Arcade zaterdag drie keer op het Songfestival-podium: tijdens de repetitie, tijdens de finale en nadat hij had gewonnen. Over zijn zangkunsten tijdens de repetitie was hij niet helemaal tevreden.

"Ik moet eerlijk zijn: tijdens de repetitie was ik best wel nerveus, omdat er zoveel tegelijk door mijn hoofd ging. Ineens had ik door dat het vandaag allemaal moest gebeuren. Vanmiddag hebben we, ik en mijn lieve achtergrondzangers, daarom besloten dat we terug zouden gaan naar dat wat het allerbelangrijkste was: de muziek."

Over zijn optreden na de winst kon Laurence kort zijn. "Dat was niet zo goed. Maar ik had de trofee, dus er gingen even andere dingen door mijn hoofd."