Duncan Laurence heeft zaterdagavond het Eurovisie Songfestival in de Israëlische stad Tel Aviv gewonnen. De 25-jarige zanger werd na afloop van alle kanten overladen met felicitaties. Ook het Koninklijk Huis feliciteerde Laurence met zijn overwinning.

Het koninklijk paar deelde de felicitaties via Twitter. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeggen trots te zijn op de zanger.

Jan Smit en Cornald Maas mochten het Songfestival dit jaar weer voorzien van commentaar. Ook namen ze na de show het eerste interview met Laurence af. Het enthousiasme dat de winnaar bij het interview voelde, heeft Smit op beeld vastgelegd.

Minister-president Mark Rutte noemt het optreden van de Nederlandse Songfestival-kandidaat "subliem" en "krachtig".

AVROTROS, de omroep die het Songfestival uitzendt en het Nederlandse team begeleidt, viert dat Laurence eindelijk weer de eerste prijs voor Nederland heeft gepakt.

Concurrent Noord-Macedonië lag lang op kop bij het tellen van de punten van de vakjury, maar eindigde uiteindelijk op de achtste plaats. Ondanks de teleurstelling feliciteerden de Noord-Macedoniërs de Nederlandse zanger.

O'G3NE, de groep die in 2014 van onder anderen Laurence won in The voice of Holland en in 2017 namens Nederland aan het Songfestival meedeed, is blij dat zijn talent nu ook te zien is in de rest van de wereld.

Niet alleen Laurence, maar ook Ilse DeLange die hem coachte bij The voice of Holland en hem aandroeg als kandidaat voor het Songfestival, wordt gefeliciteerd door de 3JS.