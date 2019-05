De Palestijnse vlag en de Israëlische vlag zijn te zien geweest tijdens het optreden van Madonna in de Israëlische Tel Aviv. Twee dansers hadden de vlaggen op hun rug.

De twee dansers liepen aan het einde van het optreden gearmd de trap op.

Van tevoren was er veel te doen om het optreden van Madonna in Israël: de zangeres werd meerdere keren opgeroepen niet op het podium te verschijnen vanwege de politieke spanningen in het land.



De Amerikaanse zangeres luisterde niet naar de oproep en trad zaterdag alsnog op, met haar hit Like a Prayer en het nieuwe nummer Future. Tijdens het laatste nummer waren de vlaggen te zien.



Het tonen van de Palestijnse vlag ligt erg gevoelig in Israël vanwege de spanningen rond de Palestijnse kwestie. Al decennialang hebben de Israëliërs en Palestijnen in Israël een conflict over de soevereiniteit van de staat Palestina.

De Palestijnen beschuldigen de Israëliërs ervan de gebieden onrechtmatig te bezetten, terwijl de Israëliërs stellen dat de gebieden bij hun grondgebied horen.