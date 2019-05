Duncan Laurence strijdt zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival en hoopt, voor het eerst in 44 jaar, de winst binnen te halen voor Nederland. Bij de bookmakers staat hij met Arcade al maanden op één en ook buitenlandse pers is enthousiast.

The Guardian - Groot-Brittannië

De Britse krant noemt Arcade "het kippenvelmoment" van dit jaar. Het is volgens The Guardian wat "bleekjes" voor Eurovisie-standaarden, maar vooral ook "spookachtig mooi".

HLN - België

In België zijn ze erg enthousiast over Duncan Laurence en uiteraard ook over hun aandeel in dit optreden: de lichtbol die tijdens Arcade naar beneden komt. "De donkere, ingetogen scène met Belgische lamp die dienst deed als volle maan zag er prachtig uit. Een ingetogen kippenvelmoment in een halve finale die voor de rest bol stond van pracht en pluimen."

LCI - Frankrijk

"Een piano, een lichtbron, een donkere achtergrond en een hypnotiserende stem. En meer niet", schrijven ze in Frankrijk. Laurence doet volgens het Franse medium nooit te veel en daarmee precies genoeg. "Zijn staging is heel sober en daarmee een perfect contrast met andere deelnemers."

Vulture - Verenigde Staten

Amerikaanse website Vulture vindt het vooral leuk om te zien dat Nederland dit jaar iets totaal anders instuurt dan een jaar geleden, met Waylon. Ze adviseren de lezer dan ook vooral even naar Waylon te luisteren. Ze twijfelen wel een beetje aan het niveau van de teksten en vinden het eigenlijk niet "zwaar" genoeg.

La Vanguardia - Spanje

"Maar wat maakt deze inzending zo bijzonder? Het antwoord is simpel: Laurence heeft besloten om, tegenover vuurshows, en allerlei verblindende effecten, zijn stem het woord te laten doen", schrijven ze in Spanje. Ze noemen Arcade een gevoelig nummer, vol emotie en dat Laurence slechts achter een piano zit een pluspunt.

Duncan Laurence staat zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv, Israël, om 21.00 uur Nederlandse tijd. De uitzending is via AVROTROS te zien op NPO1.