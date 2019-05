Duncan Laurence heeft zaterdagavond voor het eerst in 44 jaar gezorgd voor Nederlandse winst bij het Eurovisie Songfestival. Met zijn nummer Arcade wist hij in het Israëlische Tel Aviv alle overige 25 landen achter zich te laten.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen, echt niet", zei een geëmotioneerde Laurence na het behalen van de winst tegen Jan Smit en Cornald Maas.

Naar eigen zeggen had de zanger, die al weken als favoriet werd gezien door de bookmakers, weinig last van druk. "Ik had zoiets van: weet je wat, het gaat om de muziek. Dus alsjeblieft, in Nederland, of waar dan ook: pak die pen op, pak die gitaar, of dat keyboard. Want je ziet: het kan!"

Laurence behaalde in totaal 492 punten en verwees daarmee Italië (465 punten) en Rusland (369) naar respectievelijk de tweede en derde plaats. De 25-jarige zanger werd al maanden als favoriet aangemerkt bij de bookmakers. Aan de finale deden in totaal 26 landen mee.

De vorige Nederlandse winnaar was Teach-In, dat met Ding-a-dong won in Stockholm in 1975. De winst van Laurence maakt dat Nederland volgend jaar het Eurovisie Songfestival zal organiseren.

Laurence schreef Arcade zelf, samen met Wouter Hardy en Joel Sjöö. De zanger werkte onlangs in Stockholm aan meer nieuwe muziek, waarmee hij door Nederland en Europa zal gaan toeren.

'Onbekende' Laurence bijzonder volgens Ilse DeLange

Tot begin dit jaar, toen bekend werd gemaakt dat Laurence namens Nederland mee zou doen aan het Songfestival, was de zanger vrij onbekend. Hij was eerder wel te zien in The Voice of Holland (in 2014), maar daarna hoorde het grote publiek weinig van hem. OG3NE won dat jaar de talentenjacht.

De Nederlandse selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival werd door Ilse DeLange, die Laurence coachte in The Voice, gewezen op de zanger uit Spijkenisse.

"Duncan is heel bijzonder", zei de zangeres, die in 2014 tweede werd met The Common Linnets, begin dit jaar. "Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek. Het raakt in alles, vind ik. Verder heeft hij ook de persoonlijkheid die bij zo’n groot avontuur hoort. Zijn prioriteiten liggen altijd bij de muziek."