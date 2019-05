Duncan Laurence begint in oktober aan een Nederlandse tournee die uit elf optredens bestaat. In december geeft de zanger, die zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival staat, nog verschillende optredens in Europa.

De 25-jarige Laurence kondigde donderdagavond, toen hij in de halve finale van het Songfestival stond, al aan dat er een Europese tournee zou komen. Data en steden waren toen echter nog niet bekend.

De Nederlandse tournee begint op 10 oktober in Nijmegen en eindigt op 8 november in Hengelo. De zanger doet ook onder meer Tilburg aan, waar hij lange tijd woonde en waar hij aan de Rockacademie studeerde. Overigens werd afgelopen week ook al een optreden in Paradiso op 5 juli aangekondigd.

De Europese tour gaat op 3 december van start in London en eindigt op 13 december in Stockholm. "Dit is een droom die uitkomt", zegt Laurence op Instagram over de optredens. "Het voelt zo onwerkelijk om mijn eerste tournee aan te kondigen. Ik ben dankbaar en heb er zin in."

Verschillende media meldden verder dat Laurence met het nummer Arcade, waarmee hij zaterdagavond in de finale in Tel Aviv staat, een record heeft behaald. Het is voor het eerst dat een Nederlandse inzending voor het Songfestival de hitlijst aanvoert.

Laurence wordt in Tel Aviv door de bookmakers gezien als favoriet voor de winst.