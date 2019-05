Duncan Laurence komt zaterdag tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival als twaalfde het podium op. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) in de nacht na de tweede halve finale bekendgemaakt.

De startvolgorde wordt bepaald door loting en de producten van de show. De landen loten eerst voor een startplek in de eerste of de tweede helft en de producenten zetten de optredens vervolgens op volgorde, zodat er niet te veel nummers in dezelfde stijl achter elkaar voorbij komen.

Nederland kreeg van de producenten dus een startplek tegen het einde van de eerste helft, wat door fans van het festival als gunstig wordt gezien.

Rondom Laurence, die rond de klok van 22.00 uur het podium zal betreden, brengen onder meer Cyprus en Griekenland hun lied ten gehore. De finale wordt geopend door Malta, dat donderdag als laatste land aan de finale werd toegevoegd. In het eerste deel van de finale zitten ook Rusland (vijfde) en Zweden (negende), twee concurrenten van Laurence voor de eindzege.

In de tweede helft van de finale komen ook een aantal favorieten in beeld. Zo start Frankrijk (21) het slot van de show, gevolgd door Italië (22), Zwitserland (24) en Australië (25). Spanje sluit de finale als 26e land af.

Over de invulling van de finale beslissen de producers van het Eurovisie Songfestival. Zij willen de optredens afwisselend aan het publiek tonen. De artiesten moesten wel loten om te bepalen of zij in het eerste of tweede deel van de finale hun act moesten opvoeren.