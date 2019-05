Duncan Laurence plaatste zich donderdag tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv voor de finale van aanstaande zaterdag. Hij kan het zelf nog amper geloven.

"Het is onwerkelijk dat mensen mij blijkbaar willen zien winnen. Ik was ontzettend nerveus voor dit optreden en ben blij dat het zo goed is gegaan", aldus Laurence tijdens de persconferentie.

De 25-jarige zanger ziet het als een kans om de wereld te laten zien wie hij is. "Voordat dit startte, was ik iemand die liedjes schreef in zijn slaapkamer. Dit is een kans om te laten zien wie ik ben als artiest en als mens. Ik ben meer dan een artiest; ik ben een biseksueel, ik ben een muzikant."

Laurence zal zaterdag als twaalfde starten in de finale, die in twee helften verdeeld zal zijn. Beide delen bestaan uit dertien optredens.

Hij plaatste zich donderdag samen met Azerbeidzjan, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Rusland, Albanië, Noord-Macedonië, Malta en Zwitserland voor de finale, waarin hij opnieuw zijn nummer Arcade ten gehore zal brengen. Tijdens de eerste halve finale van afgelopen dinsdagavond hadden zich al tien landen geplaatst.

De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdag om 21.00 uur te zien via AVROTROS op NPO1.