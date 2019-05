Duncan Laurence zong donderdagavond in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Hier volgen enkele reacties op het geslaagde optreden van de zanger.

AVROTROS, de omroep die het Songfestival uitzendt en de Nederlandse delegatie begeleidt, is erg tevreden: "We are so proud."

Maar een van de opvallendste reacties op het optreden is afkomstig van het overkoepelende Twitter-account van het Eurovisie Songfestival.

Cornald Maas laat in gesprek met Jeroen Pauw in diens talkshow weten dat de sfeer goed is en het hele team van Duncan blij is. "Hij was aan het begin wat onzeker, daarna herpakte hij zich."

"Ik voorzie alweer dat we derde worden en maandag een stille tocht moeten organiseren. We moeten het nog maar zien. Maar als hij de emotie pakt, dan krijgt hij ook stemmen van Moldavië en Armenië. Ik leef geen 44 jaar meer", refereert Maas aan de laatste overwinning van Nederland.

'Ik vind het eerlijk gezegd geen kutnummer'

Presentator Wilfred Genee komt na het optreden van Laurence nog eens terug op de uitspraken van Johan Derksen die het nummer helemaal niks vond: "Tsja, ik vind het eerlijk gezegd echt geen kutnummer, Johan."

Willem Vissers, sportjournalist voor de Volkskrant ziet in het optreden van Duncan Laurence een goedmaker voor de verloren halve finale van Ajax in de Champions League: "We winnen het Songfestival, toch ook een soort Champions League."

Volgens mediajournalist Ron Vergouwen ligt er voor Duncan zelfs een politieke carrière in het verschiet na zijn geslaagde optreden: "Opeens weet je het ... je stemt gewoon op Duncan bij de Europese verkiezingen!"

'Gedoe rond kerstbal was niet nodig geweest'

Acteur en zanger Jim Bakkum is opgetogen over de prestatie van Duncan: "Oh oh oh, wat een inzending Duncan Laurence. Wat heeft hij Nederland trots gemaakt en alle verwachtingen waargemaakt."

Marc-Marie Huijbregts lijkt ook tevreden, maar vindt dat de door Hans Pannecoucke bedachte aankleding van de act te wensen overlaat: "Dat hele gedoe rond die kerstbal was niet echt nodig geweest. We moeten gewoon op Duncan zijn talent vertrouwen."

AD-journalist Stefan Raatgever ziet Laurence met gemak de finale binnenwandelen: "Dit optreden van Duncan Laurence was beter dan dat tijdens de juryshow van gisteren. Toen zichtbare zenuwen, nu overtuigd, intens en overdonderend gezongen. Finaleplek is binnen."

Ook collega-zanger Nielson vindt het optreden fantastisch: "Wat. Een. Zanger. Hij verdient de winst volledig."