Het optreden van Madonna tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv gaat definitief door. Lange tijd was onduidelijk of de zangeres wel zou komen, maar het nieuws is zojuist bevestigd door de organisatie.

Madonna treedt in de finale als pauzeact op met het nummer Future. Dit jaar doen 41 landen mee aan de wedstrijd, 26 landen zijn zaterdag te zien en te horen in de finale. Of Nederland daarbij is, zal donderdagavond blijken, wanneer Duncan Laurence optreedt in de tweede halve finale.

De zangeres werd door diverse partijen opgeroepen niet op te treden in Israël. In gesprek met persbureau Reuters zei ze eerder al niet te willen zwichten voor dat verzoek. "Ik zal nooit stoppen met optreden omdat het iemands politieke agenda goed uitkomt. En ik zal ook nooit stoppen om mijn stem te gebruiken als mensenrechten worden geschonden."

"Mijn hart breekt iedere keer als ik hoor dat onschuldige mensen worden gedood in deze regio en dat het geweld wordt misbruikt om uiteenlopende politieke standpunten over dit eeuwenoude conflict te verdedigen. Ik hoop en bid dat we binnenkort verlost zullen worden van deze vicieuze cirkel van geweld en vernietiging", aldus de Amerikaanse zangeres.

De finale van het Eurovisie Songfestival vindt zaterdag plaats in Tel Aviv. De uitzending is in Nederland vanaf 21.00 uur te zien via AVROTROS op NPO1.