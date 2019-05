Duncan Laurence verschijnt donderdag voor het eerst officieel op het Songfestival-podium als hij het tegen zeventien andere landen opneemt in de tweede halve finale. De zanger is favoriet om dit jaar te winnen en vertelt in gesprek met NU.nl dat het nu al voelt als een droom die uitkomt.

"Het is heel erg tof om te beseffen dat je hier al mag staan, met je eigen muziek. Ik ben echt mijn droom aan het realiseren", aldus de 24-jarige zanger in het Israëlische Tel Aviv. Het Songfesitval-thema is dit jaar Dare to Dream. Laurence: "Dat zit wel goed voor mij."

Laurence staat bij de wedkantoren al maanden op nummer één in de voorspellingen wie zaterdag de finale wint. Als dat uitkomt, zou hij de eerste Nederlandse winnaar in 44 jaar tijd worden. Zelf hoopt hij die verwachtingen te kunnen waarmaken, maar hij concentreert zich nu vooral op het zo goed mogelijk overbrengen van zijn muziek aan het publiek.

Niet alleen Arcade, maar ook de nieuwe nummers die de zanger in Tel Aviv ten gehore bracht, zijn persoonlijke verhalen. In zijn nummers zingt Laurence over zijn jeugd, over de liefde en over muziek. Moeite om die persoonlijke gevoelens te delen met de wereld heeft hij niet.

"Ik heb altijd al nummers op persoonlijke ervaringen gebaseerd, dus ik heb nooit moeite gehad. Ik ben altijd best wel open en eerlijk, en in mijn muziek is dat niet anders. Dan voelt het alsof ik een gesprek met iemand voer en dat ik het gewoon vertel. Mensen mogen dat dan ervaren zoals zij willen."

Inspiratie voor nieuwe nummers

Enkele weken geleden schreef de zanger in Stockholm nog een reeks nieuwe nummers, maar de inspiratie voor nog meer nieuwe nummers is er met alle dingen die hij meemaakt tijdens het Eurovisie Songfestival alweer.

"Ik ben ook echt heel blij als ik weer lekker in het vliegtuig mag gaan zitten om ergens naartoe te gaan en daar te schrijven. Maar nu eerst focussen op Tel Aviv. Eerst eens even het Songfestival."

Duncan Laurence staat donderdag in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival en treedt als zestiende op. Als hij zich plaatst voor de finale, is hij zaterdag weer te zien. Beide registraties zijn vanaf 21.00 uur via AVROTROS op NPO1 te zien.