Nederland mag donderdag eindelijk zijn opwachting maken bij het Eurovisie Songfestival. Duncan Laurence treedt dan als zestiende op en heeft stevige concurrentie. Alleen de beste tien gaan door.

1. Armenië - Srbuk - Walking Out

Armenië is bij de bookmakers niet al te populair, maar zij verwachten wel dat Srbuk zich weet te plaatsen voor de finale.

2. Ierland - Sarah McTernan - 22

Sarah McTernan liet haar liedje door onder anderen de Nederlander Janieck Devy schrijven. Wij kennen hem als de vertolker van Pluk van de Petteflet uit 2004. Het lijkt haar niet te helpen: volgens de bookmakers is er geen kans op een finaleplek.

3. Moldavië - Anna Odobescu - Stay

Ook Moldavië zullen we naar alle waarschijnlijkheid niet terugzien in de finale: de wedkantoren plaatsen Anna Odobescu nu op een vijftiende plek.

4. Zwitserland - Luca Hänni - She Got Me

Luca Hänni wordt getipt als een goede kanshebber voor de uiteindelijke winst: zijn nummer wordt door Songfestival-fans al maanden meegezongen. De kans dat Zwitserland een finaleplek haalt, is dan ook groot.

5. Letland - Carousel - That Night

Letland heeft nét iets meer kans om de finale te halen dan Ierland, maar ook voor Carousel lijkt het slechts bij een droom te blijven.

6. Roemenië - Ester Peony - On a Sunday

De tweede halve finale is met veel meer kanshebbers voor de winst gevuld dan de eerste halve finale. Dit maakt dat ook Roemenië waarschijnlijk het veld zal moeten ruimen.

7. Denemarken - Leonora - Love is Forever

Voor Denemarken zal het erom spannen: Leonora wisselt steeds met de kandidaat van Albanië in het klassement van de bookmakers. Ze haalt het met Love is Forever net wel of net niet.

8. Zweden - John Lundvik - Too Late for Love

John Lundvik is, als we de bookmakers mogen geloven, de grootste concurrent van Duncan Laurence. Het nummer, met gospelelementen, is zeer populair bij de pers en een finaleplaats lijkt dus al zeker.

9. Oostenrijk - PAENDA - Limits

Oostenrijk doet het niet goed bij de bookmakers en een plek in de finale lijkt al min of meer uitgesloten.

10. Kroatië - Roko - The Dream

De vleugels van Roko weten hem niet naar een hogere plek te brengen bij de bookmakers: waarschijnlijk zien we The Dream niet meer terug in de finale.

11. Malta - Michela - Chameleon

Michela gooit al maanden hoge ogen met haar Chameleon. Een finaleplek lijkt al binnen en ook een plek in de top tien op zaterdag lijkt binnen handbereik.

12. Litouwen - Jurij Veklenko - Run with the Lions

De inzending van Litouwen zakt alleen maar bij de wedkantoren. De kans dat Roemenië en Albanië doorgaan, is groter. En dus zal Jurij Veklenko waarschijnlijk vrijdag al naar huis terugkeren.

13. Rusland - Sergey Lazarev - Scream

Cornald Maas vindt dat Rusland je de gevoelens door de strot duwt, maar de bookmakers zijn nog steeds enthousiast. Sergey Lazarev weet echter als geen ander hoe gevaarlijk het kan zijn daarnaar te kijken: hij deed in 2016 ook al eens mee en was toen volgens de bookmakers de gedoodverfde winnaar. Hij werd echter derde.

14. Albanië - Jonida Maliqi - Khteju tokës

Het wordt spannend voor Jonida Maliqi: de bookmakers verwachten dat Albanië het net niet gaat halen.

15. Noorwegen - KEiiNO - Spirit in the Sky

Geen land werd zo vaak laatste bij het Eurovisie Songfestival als Noorwegen. Ook KEiiNO lijkt geen winnaar te worden, maar een finaleplaats moet volgens de bookmakers nog wel lukken.

16. Nederland - Duncan Laurence - Arcade

Onze eigen inzending is al maanden het populairst bij de bookmakers en ook de fans en journalisten in Tel Aviv zijn enthousiast. De zanger blijft er zelf nuchter onder en hoopt vooral zijn liedje zo goed mogelijk neer te zetten.

17. Noord-Macedonië - Tamara Todevska - Proud

Tamara Todevksa probeerde het in 2008 al eens, maar haalde toen de finale niet. Dit keer zingt ze een lied om jonge meisjes zelfvertrouwen te geven. Noord-Macedonië is niet favoriet, maar een finaleplaats lijkt toch nog haalbaar. De bookmakers verwachten dat Tamara Todevska bij de eerste tien terechtkomt.

18. Azerbeidzjan – Chingiz – Truth

Als je het begin van de clip van Truth kijkt denk je heel even naar Arcade te kijken, maar zanger Chingiz heeft voor de onderwaterscenes zijn broek wel gewoon aan gehouden. Azerbeidzjan is naar alle waarschijnlijkheid ook zaterdag weer te zien: Chingiz staat in de algemene top tien.

Landen die automatisch door zijn naar de finale

Italië - Mahmood - Soldi

Verenigd Koninkrijk - Michael Rice - Bigger Than Us

Duitsland - Sisters - Sister