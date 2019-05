Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn dinsdagavond de eerste finalisten bekend geworden. In het Israëlische Tel Aviv bemachtigden tien van de zeventien landen een plek in de finale.

Griekenland, Wit-Rusland, Servië, Cyprus, Estland, Tsjechië, Australië, IJsland, San Marino en Slovenië zijn komende zaterdag allemaal in de finale te zien.

Ook Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk dingen mee naar de titel. Zij krijgen vanwege hun financiële bijdrage ieder jaar een vaste plek in de finale.

De uitkomst van de eerste halve finale is verrassend; de bookmakers verwachtten dat België zeker door zou gaan en San Marino niet. Verder wist Wit-Rusland zich te plaatsen, terwijl door de wedkantoren werd gegokt op een finaleplaats voor Portugal.

De achttienjarige zanger Eliot deed voor België mee met het nummer Wake Up, maar wist het niet tot de finale te schoppen. Op welke plek de afvallers precies eindigen, wordt pas veel later bekendgemaakt.

Voordat de finalisten bekend werden gemaakt, was er een pauzenummer waarin onder anderen Dana International te zien was. De Israëlische zangeres die in 1998 het Songfestival won met Diva, bracht ditmaal een cover van de Bruno Mars-hit Just The Way You Are ten gehore.

Nederland komt donderdag in actie

Duncan Laurence doet voor Nederland mee in de tweede halve finale van het Songfestival. Die vindt plaats op donderdagavond.

De kans lijkt groot dat de Arcade-zanger doorgaat, want hij wordt sinds het begin van het festival al als favoriet getipt.