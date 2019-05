Dinsdag gaat het Eurovisie Songfestival officieel van start met de eerste halve finale. Hoewel Duncan Laurence donderdag pas te zien is, belooft het ook dinsdagavond spannend te worden.

1. Cyprus - Tamta - Replay

Cyprus en Griekenland zijn al weken favoriet bij de bookmakers als het gaat om een plaats in de finale.

2. Montenegro - D-Mol - Heaven

De kans dat de jonge leden van de plaatselijke supergroep D-Mol de finale halen, is heel klein: ze staan al weken op de allerlaatste plek bij de bookmakers.

3. Finland - Darude en Sebastian Rejman - Look Away

Darude scoorde in 1999 een wereldwijde hit met zijn nummer Sandstorm. Volgens de bookmakers is dat echter geen garantie voor een finaleplaats: zij voorspellen dat Darude en zanger Sebastian Rejman na dinsdag hun koffers moeten pakken.

4. Polen - Tulia - Fire of Love

De Poolse groep Tulia valt net buiten of net binnen de eerste tien. Volgens de bookmakers zal het erom spannen of Tulia of juist de deelnemer namens Estland de finale bereikt.

5. Slovenië - Zala Kralj en Gasper Santl - Sebi

Slovenië plaatst zich naar alle waarschijnlijkheid wel voor de finale, maar zal daar geen hoge ogen gooien. Momenteel wordt gegokt op een plek buiten de top tien.

6. Tsjechië - Lake Malawi - Friend of a Friend

Albert Cerný en zijn band zijn in hun thuisland populair en zullen het volgens de bookmakers ook in de rest van Europa goed doen. Een finaleplaats lijkt al binnen.

7. Hongarije - Joci Pápai - Az én Apam

De Hongaarse deelnemer zingt in zijn eigen taal en doet dat goed, zo vinden de bookmakers tot nu toe. Volgens hen is er een garantie op een finaleplaats.

8. Wit-Rusland - ZENA - Like It

Wit-Rusland haalt de finale naar alle waarschijnlijkheid niet.

9. Servië - Nevena Bozovic - Kruna

De wedkantoren zijn positief over de kansen van Servië en stellen dat Nevana Bozovic de finale hoe dan ook gaat halen.

10. België - Eliot - Wake Up

De deelnemer namens onze zuiderburen is populair en zal volgens bookmakers de finale halen.

11. Georgië - Oto Nemsadze - Sul Tsin Iare

De kans dat we Georgië het nog tegen Duncan Laurence zien opnemen in de finale op zaterdag is klein, zo schatten de wedkantoren in.

12. Australië - Kate Miller-Heidke - Zero Gravity

Met haar klassieke zangstijl en haar tiara heeft Kate Miller-Heidke tot nu toe de bookmakers weten te imponeren. Een finaleplaats lijkt zeker.

13. IJsland - Hatari - Hatrid mun sigra

IJsland wordt door fans en internationale pers regelmatig getipt als onverwachte uitblinker. Met hun act in sm-pakjes vallen de jonge leden van de band in ieder geval op. IJsland zal dan ook in de finale te zien zijn, zo wordt nu gegokt.

14. Estland - Victor Crone - Storm

Victor Crone is Zweeds, maar staat voor Estland op het Eurovisie Songfestival. Of hij de finale haalt, is nog even de vraag: het zal naar alle waarschijnlijkheid tussen zijn lied en de inzendingen van Polen en Portugal gaan.

15. Portugal - Conan Osiris - Telemóveis

Portugal heeft dinsdag een spannende avond: Conan Osiris doet het niet slecht bij de bookmakers, maar een finaleplaats is nog zeker niet binnen. Nu lijkt de zanger nét buiten de top tien te vallen.

16. Griekenland - Katerine Duska - Better Love

Net als bij Cyprus lijkt een finaleplaats voor Griekenland al binnen: bij de bookmakers staan de twee landen bovenaan in de eerste halve finale. Ook worden goede scores in de finale van zaterdag verwacht.

17. San Marino - Serhat - Say Na Na Na

Stuurde San Marino vorig jaar nog zangeressen met dansende robots, dit jaar kiest het land voor een "veilige" optie; Serhat deed in 2016 ook al eens mee. Net als toen, lijkt de kans echter klein dat hij zich weet te plaatsen voor de finale.

Landen die automatisch door zijn naar de finale

Israël - Kobi Marimi - Home

Frankrijk - Bilal Hassani - Roi

Spanje - Miki - La Venda