Duncan Laurence is tevreden over zijn eerste songfestivaloptreden in de Expo Tel Aviv. "Vandaag was geweldig. Het ging erg goed. Ik ben trots op het resultaat", zegt de Arcade-zanger in een Engelstalige video op YouTube.

Duncan Laurence arriveerde maandag in Tel Aviv en stond dinsdag voor het eerst op het grote podium om de Nederlandse inzending te oefenen. Bij aankomst voelde de zanger nog enige nervositeit vanwege de grootte van het evenement.

Duncan Laurence kan woensdag drie keer repeteren. Zijn crewleden Ilse DeLange, Hans Pannecoucke en Ignace D'Haese hielden zich vooral bezig met de regie, het licht en cameraposities.