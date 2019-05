Nog een kleine week en dan staat Duncan Laurence op het podium in Tel Aviv om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Om alvast goed in de sfeer te komen, zet NU.nl de leukste podcasts over het Songfestival op een rij.

Songfestivalkoorts

Richard van de Crommert werkt als verslaggever voor De Telegraaf, maar maakt onafhankelijk daarvan deze Songfestival-podcast. Ongeveer eens per week gaat hij in gesprek over het Songfestival in de breedste zin van het woord: van het nu al veelbesproken optreden van Madonna tot smeuïg commentaar op alle 41 inzendingen.

Beluister de podcast hier

De officiële Eurovisie Songfestival-podcast

Op de dagen van de twee halve finales en op die van de finale brengt het Eurovisie Songfestival zelf ook een podcast uit, die via diverse kanalen te beluisteren zal zijn. Daarin krijgen de luisteraars alle inside-information van achter de schermen, dankzij gesprekken met de makers van een van de grootste muziekevenementen.

Podcast is vanaf 14 mei hier te beluisteren

Eurovision Calling

Veel Songfestival-liefhebbers kijken de live-uitzendingen graag op de BBC, omdat de humorvolle Graham Norton daar het commentaar verzorgt. De talkshowpresentator komt ook aan bod in de wekelijkse podcast die de BBC maakt. In de uitzendingen zijn gesprekken met bekende artiesten, oud-winnaars, maar ook deelnemers van dit jaar, onder wie Duncan Laurence.

Beluister de podcast hier

Europhoria

Songfestival-fans Isobel Chillman en Roland Bodenham duiken in hun podcast in alle nieuwtjes rond het festival, maar ook opvallende anekdotes en relletjes uit voorgaande jaren.

Beluister de podcast hier