Duncan Laurence draagt bij zijn optreden tijdens het Eurovisie Songfestival een "duurzame vintageoutfit". De outfit is ontworpen door de Nederlander Sjaak Hullekes, ook bekend als Hul le Kes.

Het gaat om een jas van antiek Frans linnen, een katoenen broek en een linnen shirt. Het linnen van de jas is meer dan honderd jaar oud en is door de ontwerper bewerkt.

De katoenen broek en het linnen shirt zijn gemaakt van overgebleven stoffen. De stoffen tonen bij elkaar een licht kleurverschil, dat volgens de ontwerper zorgt voor een "bijzonder effect". Alle items zijn met de hand op kleur geverfd voor de outfit van Duncan Laurence.

Ontwerper Hul le Kes maakte twee jasjes voor Laurence

Er zijn twee jasjes voor Duncan Laurence gemaakt. Een daarvan draagt hij tijdens het optreden, wanneer hij achter de piano zit en de ander draagt hij in de greenroom (de wachtruimte voor de artiesten). "Achter de piano is het net wat vetter om een korter jasje te hebben", zegt hij hierover.

"Ik vind het een eer om met iemand te werken die zo artistiek en gepassioneerd is als Hul le Kes. Dank je Sjaak, voor al het werk dat je erin gestopt hebt. Ik ben dol op jouw oog voor detail en jouw vakmanschap", aldus de zanger in een bericht op Instagram.

Outfit hoeft geen perfectie uit te stralen

"De kwetsbaarheid die in Arcade zit, komt sterk overeen met de vergankelijkheid in mijn collecties", zegt de 37-jarige Hullekes. Daarnaast benadrukt hij bij zijn ontwerp voor Duncan Laurence niet te streven naar perfectie. "Want juist de imperfectie is datgene wat kleding karaktervol en interessant maakt."

Duncan Laurence staat op 16 mei in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar wordt gehouden in de Israëlische stad Tel Aviv. Als hij doorgaat, treedt hij ook op in de finale op zaterdag 18 mei. De zanger draagt de outfit dinsdag voor het eerst, wanneer hij repeteert op het podium.