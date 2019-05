Daniël Dekker, lid van de selectiecommissie voor de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival, is blij dat mensen enthousiast zijn over Duncan Laurence, maar is ook voorzichtig.

"We moeten echt oppassen dat als Duncan Laurence straks derde wordt, het geen teleurstelling is. Zo'n klassering zou een ongekend goede prestatie zijn", aldus Dekker, die eigenlijk Henk Bakhuijsen heet, in gesprek met AD.

Duncan Laurence staat met zijn nummer Arcade al weken op één bij de wedkantoren. Maandag vertrekt hij naar Tel Aviv waar hij op 16 mei op het podium te zien zal zijn. Als hij door de halve finale komt, staat hij op 18 mei in de finale.

De laatste keer dat Nederland de eerste plaats in de competitie bemachtigde, was in 1975 toen Teach-In eerste werd met Ding-a-Dong. Sindsdien kwamen alleen Waylon en Ilse DeLange zo dicht bij de winst: zij werden in 2014 tweede.

Dekker denkt dat Duncan Laurence met name zo populair is door de kwaliteit van zijn liedje. "En onderschat daarbij de rol van Ilse DeLange niet. Zij heeft mij dit liedje gestuurd. Na haar deelname in 2014 is ze altijd geïnteresseerd gebleven. Ik liet haar de nummers horen die we in overweging hadden voor dit jaar. 'Bagger', stuurde ze terug. Ze wist iets véél beters. Toen ik Arcade hoorde, was ik het met haar eens. Ilse heeft de afgelopen maanden heel intensief meegekeken bij het repeteren van de act voor straks in Tel Aviv."