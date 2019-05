Graham Norton wordt in mei voor het eerst in twintig jaar tijd vervangen in zijn eigen Graham Norton Show. De talkshowhost gaat zelf verslag doen van het Eurovisie Songfestival en Jack Whitehall zal de honneurs waarnemen.

"Ik voel mij vereerd dat Graham mij heeft gevraagd dit voor hem te doen. De gedachte om in zulke grote voetsporen te treden, vervult me met blijdschap en angst tegelijkertijd", zegt de dertigjarige Brit in een verklaring.

"In het ergste geval help ik iedereen eraan herinneren dat wij onszelf gelukkig mogen prijzen met een man als Graham."

Het Eurovisie Songfestival vindt traditiegetrouw in mei plaats. De halve finales van de 64e editie vinden plaats op dinsdag 14 en donderdag 16 mei. De finale is op 18 mei. Dan wordt duidelijk wie de Israëlische Netta opvolgt als winnaar. Namens Nederland doet Duncan Laurence mee, met het nummer Arcade.

