Madonna gaat volgende maand optreden tijdens het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Dat heeft KAN, de Israëlische staatsomroep, bevestigd.

Eerder gingen al geruchten dat de zestigjarige Madonna een show zou geven in Tel Aviv, maar later werd gezegd dat de zangeres zich had teruggetrokken omdat er discussie was over haar liedkeuze. Madonna wilde een nieuw nummer over de Amerikaanse politiek zingen, en daar zou de organisatie niet van gediend zijn.

Naar verluidt zingt ze dat nummer nu toch en brengt ze daarnaast een oude hit ten gehore. Ze zou 1 miljoen dollar (bijna 890.000 euro) voor het optreden krijgen en vergezeld worden door een 160 man tellende entourage, aldus de Israëlische krant Haaretz.

Het wordt de vierde keer dat Madonna optreedt in Israël. Eerder gebeurde dat in 2012, 2009 en 1993. Ze heeft het land vaker bezocht wegens haar interesse in de joodse leer Kabbalah.

Duncan Laurence is de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Hij zingt op 16 mei in de tweede halve finale van de liedjeswedstrijd. Bij de bookmakers is de zanger een van de favorieten.