Duncan Laurence zong zaterdagavond tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam als allerlaatste act zijn Songfestival-inzending Arcade. Het was de eerste keer dat hij het liedje live zong.

De zanger hield zijn podiumpresentatie simpel. Als een donker silhouet stond hij voor een scherm waarop beelden uit zijn videoclip werd vertoond.

Of dat een voorproefje was van de presentatie tijdens het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv moet nog blijken. Laurence zei na afloop dat zijn act nog even geheim blijft.

Voor het publiek in Amsterdam leek het niet uit te maken. Topfavoriet Duncan Laurence, die al weken bovenaan staat bij de bookmakers, werd het hardst toegejuicht. De zaal was zeker voor de helft gevuld met Songfestival-fans uit heel Europa.

Oppassen voor Zwitserland

Als de ontvangst van het publiek als een graadmeter telt, dan moet Duncan Laurence het meest oppassen voor Zwitserland. Luca Hänni staat tweede bij de bookies en maakte zijn favorietenrol ook zeker waar. Hij kreeg het publiek aan het dansen en het refrein werd luidkeels meegezongen.

In de komende weken vinden verspreid door Europa nog een aantal preparty's plaats. Het Eurovisie Songfestival zelf vindt plaats van 14 tot 18 mei in Tel Aviv.

Halsema: Eurovisie Songfestival welkom in Amsterdam

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema heeft alvast een voorschot genomen op een eventuele Nederlandse winst op het Eurovisie Songfestival. Het evenement is volgens haar meer dan welkom in Amsterdam, zo zei ze in haar speech tijdens het officiële gedeelte van Eurovision in Concert.

"Ik heb begrepen dat onze inzending een goede kans maakt. Ik ben er een beetje zenuwachtig van", aldus Halsema. "Hopelijk zien we jullie volgend jaar dus allemaal weer in Amsterdam voor het Eurovisie Songfestival."