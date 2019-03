Duncan Laurence maakt op 6 april zijn opwachting tijdens Eurovision in Concert in AFAS Live. Het wordt voor de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival 2019 in Tel Aviv het eerste officiële optreden in zijn carrière.

Naast Duncan Laurence is ook oud-winnares Dana International te zien in Amsterdam. De Israëlische zangeres won het Eurovisie Songfestival in 1998 met het nummer Diva.

Ruim een maand na Eurovision in Concert staat de zanger nog een keer in Amsterdam op het podium. Het 'uitzwaaiconcert' van de zanger in het Zonnehuis vindt plaats op 1 mei en was binnen enkele dagen uitverkocht.

De namen van meer artiesten, onder wie andere deelnemers aan het Songfestival in Israël, worden op een later moment bekendgemaakt. De elfde editie van Eurovision in Concert wordt gepresenteerd door Marlayne Sahupala en Cornald Maas.