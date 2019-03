In aanloop naar het Eurovisie Songfestival brengt Duncan Laurence een bezoek aan Tel Aviv. De zanger deelt beelden via Instagram Stories en wordt daarnaast welkom geheten via het officiële Twitter-kanaal van de Israëlische kuststad.

Duncan de Moor, zoals de zanger echt heet, is in Tel Aviv om de 'postcard' voor het Songfestival op te nemen. Dat is het korte promofilmpje dat vooraf gaat aan een optreden.

"Een prachtige stad", laat de 24-jarige zanger weten bij de reeks video's die hij van zijn bezoek deelt. Hoe lang De Moor precies in Israël zal zitten, is niet bekend.

Duncan Laurence vertegenwoordigt Nederland dit jaar met het nummer Arcade. Die plaat doet het sinds zijn release goed bij bookmakers. De voorspellers geven de Nederlandse zanger een winkans van 21%, waarmee hij de nummers twee en drie (resp. Rusland en Zweden) ver achter zich laat. Duncan Laurence doet mee aan de tweede halve finale van het Songfestival, op donderdag 16 mei. De finale vindt plaats op 18 mei.