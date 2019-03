Duncan Laurence liet donderdagavond in De Wereld Draait Door het nummer Arcade horen, waarmee hij Nederland in mei vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Uit reacties van muziekkenners en op sociale media blijkt dat de ballad in de smaak valt.

Cornald Maas, die in de Songfestival-commissie zit en mede heeft bepaald dat Arcade de uiteindelijke inzending werd, vindt het verhaal dat in Arcade wordt verteld "sterk". "Het klinkt internationaal en de melodie is sterk", vindt hij. "Het nummer is onderscheidend, niet gemiddeld goed - daar stemt niemand op."

Maas vindt de emoties die uit het nummer blijken dermate sterk "dat ook landen als Moldavië en Tsjechië het zullen snappen".

Tafelheer Johnny de Mol is ook enthousiast over het nummer. "Het deed me denken aan Coldplay. Het is geweldig." Zijn moeder Willeke Alberti, ook aanwezig bij de talkshow, noemt het liedje "helemaal van deze tijd". "Het is zo mooi, ik denk dat iedereen dit mooi vindt."

Floortje Dessing schoof donderdag eveneens aan bij Van Nieuwkerk. "Het is serieus echt een mooi nummer." Zanger Nielson kan Arcade ook waarderen: "Sterk liedje!"

Songfestival-kenner Maurice Wijnen noemt het "geen directe oorwurm"."Maar sfeer en kwaliteit heeft het zeker."

Qmusic-dj Domien Verschuuren vindt de Nederlandse inzending "hartstikke goed".

YouTuber Rutger Vink is zelfs "verliefd" geworden op Arcade.