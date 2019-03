Duncan Laurence doet in mei mee aan het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv met het nummer Arcade. Dat maakte de zanger donderdagavond bekend in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

De videoclip bij het Songfestival-nummer van de 24-jarige Duncan Laurence, die eigenlijk Duncan de Moor heet, werd ook getoond in de talkshow.

Duncan Laurence vertelt het nummer te hebben geschreven toen hij op de Rockacademie zat. "Tijdens mijn opleiding aan de Rockacademie leerde ik dat je een groot publiek kunt aanspreken zonder je eigen verhaal te verliezen", vertelde de zanger.

"Ik ging op zoek naar verhalen die ontroeren en iets betekenen, uit mijn eigen leven of dat van een ander. De inspiratie vond ik in het verhaal van een dierbare die op jonge leeftijd is gestorven. De song die toen ontstond doopte ik Arcade - de woorden en akkoorden kwamen als vanzelf, vanuit het hart."

Laurence noemt Arcade "een verhaal over de zoektocht naar de liefde van je leven". "Het is de hoop naar datgene wat onbereikbaar lijkt."



'Gek om bezig te zijn met zoiets groots'

Na afloop van de clip vertelde hij dat "het gek voelt om zo bezig te zijn met zoiets groots". "En dat ik het niet kon delen. Dat heb ik nu wel gedeeld, dat is zo bizar."

"Het is prachtig", zei Ilse DeLange, die Duncan Laurence bijstaat rond het Songfestival, vlak voor de presentatie van het nummer. "In die zin hebben we niets te verliezen."

De komende tijd zal de zanger samen met onder anderen DeLange zijn act perfectioneren.

Zanger deed mee aan The Voice

Eind januari werd bekend dat de vrij onbekende zanger Nederland dit jaar vertegenwoordigt tijdens het Songfestival.

Hij werd bij de selectiecommissie voorgedragen door DeLange, die hem kende van zijn deelname aan The voice of Holland in 2014. Duncan Laurence werd in het liedjesprogramma gecoacht door DeLange en schreef ook een nummer met haar.

Maas vertelt in DWDD dat Arcade door DeLange werd toegestuurd. "Ik was om allerlei redenen overtuigd dat dit de perfecte inzending zou zijn. Dan neem ik op de koop toe dat de zanger in kwestie nog niet zo bekend is."

"Duncan is heel bijzonder", zei de zangeres, die eerder zelf meedeed aan het Songfestival, eind januari. "Wat hij schrijft, is heel erg internationaal. Het is authentiek. Het raakt in alles, vind ik. Verder heeft hij ook de persoonlijkheid die bij zo'n groot avontuur hoort. Zijn prioriteiten liggen altijd bij de muziek."

Laurence staat op donderdag 16 mei in de halve finale van het Songfestival. Mocht hij doorgaan, dan zingt hij Arcade op zaterdag 18 mei nogmaals tijdens de finale.