Duncan Laurence maakt vanavond in De Wereld Draait Door bekend met welk nummer hij naar het Eurovisie Songfestival gaat.

Het actualiteitenprogramma met Matthijs van Nieuwkerk maakte bekend dat de zanger zijn lied op donderdagavond in de uitzending zal onthullen. Hij zal daarbij aan tafel zitten met Songfestival-kenner Cornald Maas.

Eind januari werd al bekend dat de 24-jarige Duncan Laurence Nederland zou vertegenwoordigen op het komende Songfestival in Israël.

Bij die aankondiging werd ook vermeld dat hij zijn plaat op 7 maart naar buiten zou brengen. De exacte tijd en plek bleven echter geheim.

Op donderdag 16 mei staat de zanger in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Op zaterdag 18 mei vindt de finale plaats.

Duncan Laurence maakte in 2014 zijn televisiedebuut toen hij auditeerde in The Voice of Holland. De zanger deed mee met het liedje Sing van Ed Sheeran, werd door de jury geprezen om zijn falsetstem en werd in het team opgenomen van Ilse DeLange. Hij schopte het uiteindelijk tot een derde plek.