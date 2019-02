Freedom Jazz weigert deelname aan het Eurovisie Songfestival. De Oekraïense band werd door de nationale publieke omroep benaderd nadat duidelijk was geworden dat zangeres MARUV, de winnares van het nationale songfestival in Oekraïne, haar land niet mag vertegenwoordigen.

Waarom Freedom Jazz weigert, is niet duidelijk. De band eindigde als tweede in de nationale competitie die werd gehouden in verband het Eurovisie Songfestival.

"We zijn ontzettend blij dat we de tweede plek van de nationale Eurovisie Songfestival-wedstrijd hebben behaald en dat hebben we mede aan jullie te danken", schrijft de band op Facebook aan alle fans.

"We zijn bezig met het schrijven van liedjes en maken mooie producties. Maar nu hebben we een telefoontje van de publieke omroep ontvangen en we willen jullie laten weten dat we niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival."

MARUV behaalde eerste plek

MARUV behaalde in de nationale finale de eerste plaats, maar werd door mislukte onderhandelingen met UA:PBC, de zender die het Songfestival in Oekraïne uitzendt en produceert, uiteindelijk niet als officiële winnares aangewezen.

In een verklaring zei zender UA:PBC dat de winst van de nationale finale niet direct betekent dat de kandidaat het land ook daadwerkelijk mag vertegenwoordigen.

"De artiest die ons land vertegenwoordigt heeft ook de verplichting om op te treden als een cultureel ambassadeur van Oekraïne. Niet alleen moet de kandidaat het liedje presenteren, maar ook de mening van de Oekraïense samenleving."